Algoritm från Linköping ska rädda noshörningar – i Kenya

För 15 år sedan fanns det cirka 70 svarta noshörningar kvar i Ngulia, Kenya. Då beslutade man att göra om parken till en nationalpark, framförallt för att stävja tjuvskyttet mot noshörningar men också för att bevara livet på savannen. Idag finns det 150 noshörningar i parken, men på grund av att tjuvskyttet åter ökar arbetar man flitigt med att försäkra sig om noshörningarnas säkerhet.

– Tidigare var parkvakterna tvungna att samla in SD-kort från kameror utspridda i hela parken. Det tog cirka tre månader att göra detta, och tusentals bilder var tvungna att analyseras. Nu är tanken att bilderna kommer direkt via länk till parkvakternas mobiler via appar, och vår algoritm sorterar även alla bilder så att bara de intressanta skickas vidare, säger Amanda Tylén, som varit med och utvecklat algorotimen.

Använde Kolmårdens noshörningar

Algoritmen har tagits fram med hjälp av de fyra noshörningarna som finns på Kolmårdens djurpark, där mycket film och bildmaterial har samlats in på noshörningarna för att kunna lära datorn att känna igen djuret i vildmarken. Kolmårdens chefsveterinär Torsten Möller menar att det är ett naturligt arbete från djuparkens sida att hjälpa till vid sådana här projekt.

– Djuren måste sövas ner för att forskarna ska få tillgång till dem och kunna komma noshörningarna riktigt nära. Men vi söver såklart bara ner djuren när andra saker som till exempel djurvård måste ske, så nedsövning sker aldrig i onödan, säger han.

