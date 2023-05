Återställning av våtmarker fortsätter

Under 2021 och 2022 återställdes ungefär 39 hektar torvmark per år i Östergötland. Detta gäller dock bara de senaste två åren. Andra typer av våtmarker har dominerat under den senaste tio årsperioden av återställningsarbetet, totalt rör det sig om nästan 260 hektar.

Gotlands återställningsarbete berör betydligt större arealer. Under de senaste tio åren har över 600 hektar restaurerats. Den siffran gäller alla typer av våtmarker.

Arbetet med att återställa våtmarker sker för att minska koldioxidutsläppen och öka den biologiska mångfalden.