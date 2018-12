Skolinspektionen tar omtag om friskolan Kunskapsljuset

I över ett och ett halvt år har Skolinspektionen granskat verksamheten hos den religiösa friskolan Kunskapsljuset i Norrköping. I september togs det första juridiska steget i och med att myndigheten begärde att förvaltningsrätten dömer ut ett vite om 350 000 kronor.

Idag kom ytterligare ett beslut från Skolinspektionen som innebär att de gör ett omtag av hela ärendet.

Man avslutar det nuvarande ärendet och startar ett helt nytt i vår.

Dels kan man då rikta utredningen mer och titta på vissa specifika faktorer. Dels har en ny lag då trätt i kraft som innebär att Skolinspektionen även har rätt att granska om skolans ägare har insikt och lämplighet att driva en skola.

– Det kommer en ny ägar- och ledningsprövningslag som träder kraft 1 januari 2019. Då ges vi möjligheten att pröva ägarna och ledningen vad gäller lämpligheten att driva skola, säger Helena Boethius som är enhetschef vid Skolinspektionen i Göteborg.

Kommer ni att titta på det när det gäller Kunskapsljuset?

– Vi har inte bestämt det ännu. Men vi får ju den möjligheten i och med att vi nu avslutar den här tillsynen och startar en ny tillsyn i vår. Så vi har den möjligheten med den här nya lagen.

Så den lagen spelar in?

– Ja, jag bara konstaterar att vi har den möjligheten, säger Helena Boethius.

Det ärendet som nu avslutas är en så kallad ”regelbunden tillsyn” som har pågått sedan 2016, alltså under väldigt lång tid. I vår kommer Skolinspektionen istället att starta en så kallad ”riktad tillsyn”.

– Och då kan vi ta ett nytt helhetsgrepp och bestämma oss för vilka områden som vi vill gå in och utreda, säger Helena Boethius.

Vad är skillnaden på en riktad tillsyn?

– I en riktad tillsyn kan vi helt och hållet själva bestämma vad det är för områden som vi vill gå in och utreda utifrån de signaler vi får via anmälningar till oss eller via media eller via de underlag vi får från vår ekonomiska enhet.

Skolinspektionen kommer ändå att följa upp de brister som man påtalade i juni i år, inom ramen för den nya tillsynen i vår.

Skolinspektionen har tidigare begärt att förvaltningsrätten ska döma ut ett vite. Det ärendet löper på.

SVT Nyheter Öst söker Kunskapsljuset för en kommentar.