Björkesjön hårt drabbad av invasiva arten sjögull: ”Redan körd”

Sjögulllen har funnits i Sverige sedan 1870-talet och planterades då in för att gynna fisket. Det bildar täta mattor som kan förändra hela vattnets ekosystem.

Spridningen sker både via pollinering och via frön. På bara ett par månader kan de skjuta iväg flera meter långa revor. Oftast växer de inte på större djup än tre meter. Andra faktorer som spelar in är hur strömt vattnet är och hur ljust.