Nu avgörs det igen – kan bli 30 år till av kalkbrytning på Gotland

Kritiker: Gotland går under utan vatten

Förhandlingarna i Mark- och miljödomstolen inleddes i början av året och motståndet är starkt, särskilt från miljöorganisationer och nätverket ”Rädda Gotlands grundvatten”. De varnar för att fortsatt kalkbrytning kan hota öns dricksvattenförsörjning.

– Sverige går inte under utan cement från just Slite, men det blir lite besvärligare. Däremot går Gotland under utan vatten, säger Karin Gardell från nätverket.

Företaget: Ingen allvarlig påverkan på grundvattnet

Heidelberg Materials menar att deras nya ansökan är väl underbyggd och att verksamheten inte kommer att ha någon allvarlig påverkan på grundvattnet.

Företaget har föreslagit flera skyddsåtgärder, bland annat att återföra vatten till berggrunden och tillföra vatten till åar och vattendrag för att balansera effekterna av brytningen. Länsstyrelsen på Gotland kräver dock fler undersökningar om påverkan på miljön innan ett långsiktigt tillstånd kan ges.

En annan aspekt är företagets planerade storsatsning på koldioxidinfångning vid Slitefabriken. Om projektet blir verklighet kan det minska Sveriges årliga koldioxidutsläpp med fyra procent, men även här är det nya tillståndet avgörande för att satsningen ska kunna genomföras.

Domen, som meddelas kl 13:00 på onsdagen, kommer med stor sannolikhet att överklagas av ena eller andra parten.