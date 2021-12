Bygger höghus mitt i city – ”Kan verkligen bli proppar”

Ett av många pågående byggen i centrala Norrköping just nu, är ett bostadshus som med all sannolikhet blir Östergötlands högsta.

– Värsta propparna i ett byggprojekt är materialtransporterna till och från byggarbetsplatsen, säger Niklas Holmér, platschef på SEFAB som är utföraren av själva bygget.

”Kan verkligen bli proppar”

Just i det här byggprojektet har det värsta varit kontroverser och slitningar med allmänheten

– Det kan verkligen bli proppar. Det kan komma lastbilar som stannar våra lastbilar och personbilar som vill ta sig fram och blir arga på oss.

Han har mellan fyra och sex entreprenörer under sig vars in- och uttransporter ska stämma in i flödet.

– Just nu sköter vi all logistik själva med underentreprenörern och leverantörer.

