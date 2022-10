De samlade in pengar till Världens Barn

Sofia Ibañez Demker, Edith Bouvin, Yoedine Beyeen och Molly Zentio från Värgårdsskolan samlande in pengar till Världens Barn. Foto: SVT

Under fredagskvällen sänds den direktsända TV-galan för Världens Barn på SVT. Under veckan har det samlats in pengar runt om i hela Östergötland och på Gotland.