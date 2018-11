Dykare hedrade olycksoffren

Hela helgen har man kunnat lära sig mer om förlisningen av Per Brahe. Hembygdsföreningen i Hästholmen har samlat intresserade och släktingar till de förolyckade i bygdegården. Bland annat fanns en släkting till fartygets kapten med vid helgens föreläsningar.

Dykare fortfarande intresserade

Förlisningen skedde 1918 och fartyget bärgades 1922, men fortfarande fascinerar olycksplatsen många dykare.

– Tiden har ju stannat precis när båten förliste och alla dog. Det känns som att man kommer dit och då, fast att det har gått hundra år, säger Peter Andersson, en av dykarna.

På lördagkvällen hölls en minnesceremoni då dykarna tog med blommor och minnesstenar ner till den plats där det förlista fartyget en gång låg.

Många myter genom åren

Att olyckan fortfarande väcker stort intresse beror på två saker, säger den dykande arkeologen Lotta Mejsholm.

– Det är ju en Titanic-liknande aura kring Per Brahes förlisning.Dels hade man vid den här tiden ganska stor tilltro till maskiner och fartyg. Sedan är det ju också alla myter som har skapats kring Per Brahe. I folkminnet finns det fortfarande rykten om att människor levde under ytan i flera dagar, berättar Lotta Mejsholm.

Det sades också att man hörde rop och att man såg ljus från botten.