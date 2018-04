Efter sparkrav och inställda operationer – grannlänet uttrycker oro

Jönköping och Östergötland ingår, tillsammans med Landstinget i Kalmar, i den sydöstra sjukvårdregionen som samarbetar kring högspecialiserad vård och majoriteten utförs på US i Linköping.

Mia Frisk (KD), regionråd i Jönköping, frågar i ett mejl till Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Östergötland, om sparpaketet och inställda operationer påverkar regionens patienter möjlighet att få vård enligt avtal.

”Klarar US det uppdrag vi betalar för?”, undrar Mia Frisk.

”Enstaka regionpatienter kan drabbas”

Lena Lundgren svarar i ett mejl tillbaka att ”högspecuppdraget är prioriterat så det är därför US ställer in elektiva operationer. Enstaka regionpatienter kan drabbas men US är mycket uppmärksamma på att verkligen klara sjukvårdsregionuppdraget”.

Hon skriver vidare att ”det 1% sparbetinget är ett effektiviseringskrav och ska inte minska kapacitet och utbud”.

Regionrådet lugnare – för stunden

Och det svaret verkar lugna regionrådet Mia Frisk för stunden och att hon får ”lita på att det stämmer”.

I ett mejl till SVT Nyheter Öst skriver hon att man från Jönköpings läns sida vill ”ha information på mer detaljerad nivå på nämndens möte i maj för att vara förvissad om hur läget ser ut och inte övergripande hur man jobbar med tillgänglighet”.