Stationer som påverkas är Sala, Eskilstuna C, Ransta, Västerås C, Dingtuna, Kolbäck, Kvicksund, Hälleforsnäs, Flen, Katrineholm C, Norrköping C, Kimstad, Linghem och Linköping C.

Elfelet är lokaliserat till mellan Eskilstuna-Hälleforsnäs och Trafikverket meddelar att det saknas prognos i nuläget när trafiken åter kan komma igång.