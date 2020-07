Esmeraldas mamma kan få vård istället för fängelse

Förra veckan blev den stora rättspsykiatriska utredningen av Esmeraldas mamma färdig. Den visade att hon inte lidit av någon allvarlig psykisk störning, varken vid tidpunkten för Esmeraldas död eller senare. Därmed blev det klart att hon kunde dömas till fängelse.

Men under måndagen lämnade försvarsadvokat Per Oehme in en begäran om personutredning av Frivården i Norrköping så att Esmeraldas mamma istället för fängelse ska dömas till kontraktsvård, det vill säga att hon istället ska få behandling.

Utredas för kontraktsvård

Tingsrätten beslutade på tisdagen om att Frivården i Norrköping ska utreda om kontraktsvård kan vara ett alternativ till fängelse för Esmeraldas mamma, men ett sådant beslut fanns redan i april i anslutning till en häktningsförhandling.

– Men den kunde inte genomföras då eftersom (Esmeraldas mamma) var föremål för psykiatrisk tvångsvård. Tvångsvården har emellertid upphört efter Rättsmedicinalverkets bedömning att det inte föreligger någon allvarlig psykisk störning, skriver rådman Fredrik Lenter till SVT Nyheter Öst.

Överklaga häktningen

Advokat Oehme kommer under tisdagen begära att häktningen av Esmeraldas mamma hävs och att hon släpps på fri fot.

– Det finns inte längre någon grund för att hon ska sitta häktad. Det finns ingen flyktfara, säger Per Oehme.

Rådman Fredrik Lenter resonerar annorlunda.

– Häktningsskäl föreligger fortfarande, skriver han till SVT Nyheter Öst

Personutredningen av Esmeraldas mamma ska vara klar senast 28 juli.