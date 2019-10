Evelina och Ludvig väntar på orkanen i Tokyo

– Hela dagen och hela veckan har det känts oroligt, berättar Evelina, som är uppvuxen i Linköping.

Både Evelina och Ludvig är utbytesstudenter under en termin och bor just nu i Tokyo. SVT når de båda via sociala medier när de står utanför huset i regnet.

Japan ligger sju timmar för svensk tid och under dagen har regnet öst ner över mångmiljonstaden. Än så länge har det inte blåst så mycket.

– Det är inte så mycket storm som vi trodde att det skulle vara, säger Evelina Stolt.

Hela nedervåningen i huset där de bor har dock drabbats av översvämning.

– De säger att floderna kommer att svämmas över, berättar Ludvig Holmér, student från Stockholm.

Tomt i butikerna

Under dagen har det kommit flera meddelanden om evakuering av boende, men än så länge har det inte blivit aktuellt för de båda svenska studenterna.

I butiker har hyllorna på många håll gapat tomma efter att folk köpt vatten, bröd och andra förnödenheter. Det har också förekommit uppgifter om att el och vatten kommer att stängas av när stormen når staden.