Sveriges ingenjörer: ”Unga kvinnor går miste om ett fantastiskt yrke”

‪På Linköpings universitet bedömer man att antalet kvinnliga ingenjörsstudenter är ungefär 30 procent. ‬

‪Under den internationella kvinnodagen lyfte universitetet, tillsammans med Kungliga Ingenjörsvetenskapakademien, frågan i form av föreläsningar och runda bord-samtal.

‪En av gästerna var Sara Magnusson, som själv gjort resan från student på Linköpings universitet till dit hon är idag.

Hennes teori om varför så få kvinnor vill bli ingenjörer har att göra med en stereotyp bild av män i yrket.

– Om man googlar på ordet ingenjör så är det ofta en man i hjälm. Så ser det inte ut längre, men jag tror att många unga kvinnor fortfarande har den bilden. Därför är det viktigt med kvinnliga förebilder för då blir det ju lite ”if you can see it, you can be it” (om du kan se det, kan du bli det), säger Sara Magnusson.

‪Vad skulle det betyda för ingenjörsbranschen att få in fler kvinnor?

– Framförallt så går ju många unga kvinnor miste om ett fantastiskt yrke. Att vara ingenjör handlar ju egentligen om att vara med och rädda världen genom att ta fram nya och bättre innovativa lösningar på de problem vi har idag. Så om duktiga och smarta studenter väljer bort det är det ju ett problem, säger Sara Magnusson.