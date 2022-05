”Fångad i rädsla” – unik utställning om stenhård lockdown

I morgon, lördag, öppnar utställningen Fångad i rädsla eller Frozen in Fear i Godegårds kyrka. Materialet samlades in av dokumentärfilmaren Mattias Löw och hans hustru Reshma Mansuri Löw som stängdes in i världens kanske hårdaste lockdown under coronapandemin.

– Allting raserades. Men samtidigt skulle vi ändå överleva i Indien, säger han.