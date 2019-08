Flera anhållna för bedrägeri mot äldre

Under onsdagskvällen utsattes kvinnan för ett bedrägeri via telefon. En man ringde och uppgav att han hörde av sig från kvinnans bank. Han påstod att någon försökt ta ut pengar från hennes konto och bad henne logga in på kontot med mobilt bank-ID.

Den 80-åriga kvinnan gjorde efter samtalet en kontrollringning till banken som då svarade att ingen ringt från dem, och att 100 000 kronor tagits ut från hennes konto. Hon polisanmälde händelsen och en anmälan om bedrägeri upprättades.

– Det är alltså inte riktigt samma tillvägagångssätt som varit aktuellt tidigare under månaden, säger polisens presstalesperson Erik Terneborn.

Greps i Stockholm

Klockan 21.40 greps en man i Stockholm misstänkt för brottet och han anhölls sedan under natten. En annan man är också anhållen i sin frånvaro i ärendet. Polisen har i nuläget inga ytterligare kommentarer att lämna kring själva gripandet.

Polisen uppmanar äldre och deras anhöriga att vara uppmärksamma på att den här typen av brott förekommer. De påpekar också att man aldrig ska lämna ut koder eller andra känsliga uppgifter över telefon. De skriver också på sin sajt att man inte ska lita på att uppringaren verkligen ringer från banken även om de känner till vilken bank eller teleoperatör som den uppringde använder.