50 förskolebarn tvingades flytta efter explosionen

– Det rör sig om cirka 50 barn som vi delat upp i två grupper. Den ordinarie personalen har fått följa med till de nya förskolorna, säger Annika Bladh förskolechef i Linköpings kommun. ​​

Vid uppdelningen har man tagit hänsyn till syskonpar och hålit ihop dom grupper som funnits sedan tidigare. Allt för att övergången ska gå så smidigt som möjligt. ​​

”Barnen mår bra men vi är observanta”

Foto: Fredrik Ahl/SVT

– Vi vill att det ska vara så likt barnens vardag som det bara är möjligt och det har hittills gått lugnt tillväga. Barnen mår bra men vi är uppmärksamma på om någon skulle uppvisa symptom eller börja ställa massa frågor om det som hänt säger Annika Bladh.​

Under måndagen fick barnen var hemma men under tisdagen hade samtliga fått en plats på någon av de två förskolorna som kommunen fått fram med kort varsel.​ Annika Bladh har själv varit med under tisdagen när de första barnen kom till sin nya förskola. ​

– Det har gått bra och barnen har fått andra leksaker att leka med än dom är vana vid.

Oklart hur länge förskolan kommer att vara stängd

Det är oklart hur länge förskolan vid Ådalsgatan kommer hålla stängd. Fortfarande ligger huset innanför polisen avspärrningar. ​

– Det kommer nog ta några veckor. Det är först idag vår personal fått gå in och hämta sina personliga tillhörigheter som blev efter explosionen i fredags säger Annika Bladh.​​