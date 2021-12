Debatt efter inställda nyårsfyrverkerier i Vadstena

I flera år har Klosterhotellet avfyrat fyrverkerier vid tolvslaget på nyårsafton, men så blir alltså inte fallet i år. Bakgrunden är höjda röster om fyrverkerierna och den höga ljudnivån de orsakar.

På sociala medier meddelar hotellet nu att showen ställs in: ”Vi på Klosterhotellet har beslutat att ställa in årets fyrverkeri på grund av allt hat och missnöje som florerat i denna grupp under de senaste dagarna, skriver de i ett inlägg.”

Vill inte kommentera beslutet

Debatten tar dock inte slut där. I kommentarsfältet haglar åsikterna, det finns både de som hyllar initiativet men också de som är missnöjda över att fyrverkerierna ställs in.

När SVT Öst ringer upp hotellet vill de inte kommentera beslutet då man inte vill skapa än mer debatt och uppståndelse kring ämnet.