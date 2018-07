Här är Almedalens mest bortkastade budskap

Drivor av skräp har samlats in efter en intensiv vecka i Almedalen. Företaget Håll Sverige Rent har plockat och räknat skräpet under fem timmar per dag och kartlagt de mest bortkastade budskapen.

Gratistidningar, dryckesförpackningar och give-aways av olika slag från intresseorganisationer och politiker dominerade listan.

Etta och tvåa på listan ligger Sveriges största kvällstidningar, tätt följt av ett byggbolag. Totalt ligger runt 250 avsändare bakom skräpet.

Åtta ungdomar har plockat och räknat skräpet och totalt har 3 655 skräp plockats.