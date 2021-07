Gårdagens brand i Vrinneviskogen har tagit fart igen

Räddningstjänsten fick larmet 9.36 på söndagsförmiddagen. Skogsbranden från igår hade tagit sig i sådan omfattning att räddningstjänsten nu kallas till platsen igen.

Tre bränder under lördagen

Det var under lördagseftermiddagen som två bränder upptäcktes i Vrinneviskogen av brandflyget vid 17-tiden. Vid 19.30 meddelade räddningstjänsten att den ena skogsbranden var under kontroll. Två hellikoptrar från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, kallades in för att släcka den andra branden samtidigt som en tredje brand upptäcktes i närheten.

Vattenbombningen hade god effekt på bränderna och vid 21-tiden var alla bränder under kontroll. Strax innan klockan 01 på natten till söndagen kunde räddningstjänsten lämna platsen.

Artikeln uppdateras.