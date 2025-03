Han ”lurar” kunderna för att minska matsvinnet: ”Det är ju av rätt syfte”

– Jag blir ju lite bestört men framför allt jätteförvånad, säger Joakim Larsson, butikschef på Ica Maxi i Visby om siffrorna.

Doktoranden Louise Bartek har kartlagt svinnet inom bageribranschen och funnit att mer än hälften av det totala svinnet uppstår redan i bagerier och butiker, innan produkterna når konsumenterna. I studien föreslås flera lösningar för att minska svinnet, bland annat bättre datadelning mellan butiker och bagerier för att matcha produktion med efterfrågan, men också att sälja överskottet till rabatterat pris eller skänka det till välgörenhet. En kombination av dessa åtgärder har potential att minska svinnet med upp till 30 procent.

Svinnpåsar och brödbilder

I butikerna stora Coop och Ica Maxi i Visby tar man sig an problemet på olika sätt. På Coop har man fått ner brödsvinnet till noll. Till exempel köper man nu in mindre mängder. För att hyllorna ska se välfyllda ut har man istället lagt in bilder på limporna i hyllorna.

– Vi tog bilder på bröd med en vanlig telefon. Så fick vi ut dem på en liten matta som vill lägger under brödet. Då kan vi säga till brödföretaget i det här fallet att ”ställ bara in åtta stycken i försäljningen istället för att du kastar in tolv bröd”. Du lurar ögat lite kan man säga men det är ju av rätt syfte, säger Markus Wahlgren, stormarknadschef vid Stora Coop.

På Ica Maxi försöker man ständigt trimma systemen så att man inte köper in och bakar mer bröd än vad som går åt. Man säljer också äldre bröd billigare i svinnpåsar.

Markus Wahlgren tycker att det borde bli svårare för butiker att svinna.

– Jag tror det är väldigt lätt för butiker att egentligen bara kasta bort, betala för sig och sen blunda och tycka att det är helt okej. Det är lite för lätt kan jag tycka.

