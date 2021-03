Här är de misstänkta för gängmorden i Norrköping

Offer:

Den femte december 2019 sköts två män ihjäl utanför en nattklubb i Norrköping. Foto: SVT Design.

Man, 39 år, Linköping: Pekas ut som en ledargestalt i No Surrender MC. Mannen var under flera år en aktiv del i gängmiljön i både Linköping och Norrköping. Innan No Surrender MC kom till Sverige hade mannen kopplingar till, det i regionen avsomnade, mc-gänget Black Cobra. 2018 dömdes mannen till två års fängelse efter ett utpressningsförsök i Norrköping. Innan sin död hade han nyligen kommit ut från fängelset.

Man, 45 år, Örebro: Kopplas också till det kriminella nätverket No Surrender MC, men anses inte ha haft någon ledande funktion. Han har inte dömts för någon allvarligare brottslighet. Mannen har tidigare dömts för till exempel narkotikabrott.

Den 10 april sköts en man till döds utanför en snabbmatsrestaurang i Norrköping. Foto: SVT Design.

Man, 37 år, Norrköping: Var medlem och ledargestalt i regionen för den kriminella grupperingen No Surrender MC. Utsattes den 22 januari även för ett bombdåd mot sin lägenhet i Norrköping. 2018 dömdes han till ett år och sex månaders fängelse för försök till utpressning. Han dömdes i målet tillsammans med den 39-åriga mannen från Linköping, som sköts till döds utanför nattklubben. 37-åringen sköts till döds i en svart Mercedes utanför en snabbmatsrestaurang på Ingelstaområdet i Norrköping den 10 april 2020.

Misstänkta:

Sammanlagt sex personer är häktade misstänkta för delaktighet i morden. Foto: SVT Design.

Man, 28 år, Norrköping: Misstänkts för mord och mordförsök, samt grovt vapenbrott. Är styrelsesuppleant i ett mindre bolag i Stockholm. Mannen har tidigare dömts till skyddstillsyn för narkotikabrott och avtjänat fängelsestraff på två månader.

Man, 24 år, Norrköping: Misstänks för mord och mordförsök. Har tidigare dömts till två månaders fängelse och skyddstillsyn för misshandel.

Man, 34 år, Norrköping: Misstänks för medhjälp till mord och mordförsök. Han är inte dömd för någon allvarlig brottslighet tidigare.

Man, 31, Norrköping: Misstänks för medhjälp till mord och mordförsök. Tidigare dömd till tre år och tre månaders fängelse för bland annat grov misshandel och rån. Han har figurerat i utredningen gällande den så kallade ”Landvetterbomben”, men avskrivits.

Man, 27, Linköping: Misstänks för medhjälp till mord och mordförsök. Har tidigare dömts till fängelse i två år för grovt vapenbrott. Han frikändes dock i hovrätten för den delen i åtalet och straffet för övriga brott sänktes till en månad.

Man, 29, Norrköping: Misstänks för medhjälp till mord och morförsök i Norrköping, samt grovt vapenbrott. Han är inte dömd för tidigare allvarlig brottslighet. Mannen kan kopplas till en tatueringsstudio i Norrköping som i december 2020 utsattes för brandattentat.

Enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten åtalas sammanlagt fyra av personerna för inblandning i båda skjutningarna –två av dem endast för Ingelstamordet.