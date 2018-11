Influensavaccin slut på Gotland

Enligt region Gotland kommer det inte komma in några fler doser under 2018 – men eventuellt under januari nästa år. Bristen på vaccin ska bero på större efterfrågan både på Gotland och i Europa.

– Influensaaktiviteten är just nu mycket låg i Sverige liksom resten av Europa. Det är normalt och troligen får vi ingen större spridning före nyår, säger Sven Montelius, smittskyddsläkare i Region Gotland, i ett pressmeddelande.

Regionen råder människor som tillhör riskgrupper att undvika kontakt med andra som har pågående influensasymptom som till exempel feber och hosta.