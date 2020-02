Inga övervakningskameror i Skäggetorp – kommunalråd kritisk

– Med tanke på att vi ser en ökad orolighet i Skäggetorp anser jag att det är felprioriterat. Alternativet är då att man går in med personella resurser till en högre kostnad. I värsta fall kräver det en insats från kommunens sida och att vi måste gå in med extra resurser och då har vi hamnat väldigt snett om kommunen måste utföra polisiärt arbete, säger Muharrem Demirok (C), kommunalråd i Linköping.

Muharrem Demirok är även medlem i Östs regionpolisråd och det här är en fråga som han kan komma att lyfta i det forumet.

– Om läget i Skäggetorp fortsätter på den nivån som det varit senaste tiden är det här absolut en fråga jag kommer att lyfta. Men då handlar det inte bara om kameraövervakning, utan om trygghetsarbetet i Linköping i stort, säger han.

Tillfälliga kameror sätts upp

Enligt Pia Glennvik, projektledare för kameraprojektet på nationell nivå, menar att kamerorna kommer komma på plats – men inte 2020. Enligt henne kommer dessutom tillfälliga kameror att sättas upp i Skäggetorp inom den närmsta tiden.

