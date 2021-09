Jordskalv skakade Valdemarsvik i natt

Svenska nationella seismiska nätet registrerar i genomsnitt ett till två jordskalv per dygn i Sverige.

Under de senaste tio åren har vi haft i genomsnitt 17 skalv per år med magnitud 2 eller större, 5 skalv per år med magnitud 2,5 eller större och 1 till 2 skalv per år med magnitud 3 eller större.

Det största skalvet de senaste tio åren inträffade den 15 september 2014 söder om Lillhärdal i Jämtlands län och hade magnitud 4,1.

På SNSN:s hemsida kan man gå in och rapportera sina upplevelser av ett skalv. Informationen används till exempel för att kartlägga hur långt bort skalvet har känts.

Källa: Svenska nationella seismiska nätet