KBT-terapi på nätet – lika framgångsrik som vanlig terapi

– Det finns KBTpå nätet för olika tillstånd som ångest, depression, stress, sömnbesvär. Sedan jobbar patienten med ett innehåll på nätet. Man loggar in via 1177 och arbetar med ett avsnitt en vecka i taget och får återkoppling av sin terapeut via text och så håller man på i sex till åtta veckor beroende vilket program man är inne i, säger Sanja Halenius, projektledare för KBT på nätet i Region Östergötland.

När Region Östergötland jämförde resultaten mellan KBT-terapi på nätet och traditionell KBT-terapi visade det sig att de var lika framgångsrika.

