Knarkliga på Gotland dömda – hade butik i krypterad app

Kvinnan döms till 2 år och 2 månader och männen till 2 år och 10 månader vardera. Två män – 24 och 25 år gamla – som figurerat i härvan döms till 4 månader respektive 1 månads fängelse.

Det var i mitten av januari 2020 som ligan greps. Polisen slog då till på tre olika adresser i Visby och kunde beslagta en stor mängd narkotika av olika slag, samt mer än 150 000 kronor i kontanter.

Konservattrapp hittad bland hushållsvarorna vid polisens husrannsakan. Innehöll 34 200 kronor. Foto: Polisens förundersökning

Ligan låg bland annat bakom en välsorterad knarkbutik under användarnamnet ”ghettoapotek420” i den krypterade appen Wickr Me. Förutom en stor mängd beslagtagen narkotika så kunde polisen säkra ligans konversationer om affärerna via bland annat Snapchat och sms i deras mobiltelefoner.

Tingsrätten skriver i domen:

”Det framstår som uppenbart att narkotikan som hittades där inte var avsedd för någons egna bruk, utan att narkotikan var avsedd för vidare distribution.”