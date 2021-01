Konstverk till Förintelsens minnesdag

Linköpings kommun har under flera dagar ordnat flera arrangemang för att uppmärksamma minnesdagen, de flesta har genomförts digitalt.

Tillsammans med Ibn Rushd Studieförbund genomförde Eva Cedervall ett digitalt möte med en grupp människor där de gemensamt skapade ett konstverk.

Deltagarna fick komma med ideér och Eva verkställde tavlan utifrån de tankar och förslag som framkom under mötet.

– Det är ett ämne som berör på djupet så det var inte svårt att komma igång, berättar Eva Cedervall.

En film spelades in under skapandeprocessen och den visades upp, tillsammans med tavlan, i Skäggetorp centrum under onsdagen.

Se mer av tavlan och hör Eva Cedervall berätta i klippet ovan.