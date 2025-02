Kraftig ökning av barn i arresten – kopplas till gängens rekrytering av unga till brott

Totalt placerades 2020 frihetsberövade barn i arresten i Sverige förra året. Det är rekordmånga jämfört med de senaste tre åren, vilket är så långt tillbaka som polisen har relevant statistik.

Också på arresten i Norrköping har man sett ett ökat antal arresterade barn – något som Justitieombudsmannen, JO, noterade vid en så kallad Opcat-inspektion av arresten i höstas. Under 2024 togs 74 barn in, att jämföra med de 12 som togs in under 2020.