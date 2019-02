Krogen utsatt för attentat tidigare

Under måndagskvällen ska flera skott ha riktats mot entrédörren på restaurang New York Grill & Bar i centrala Norrköping och det är inte första gången. Nyligen utsattes restaurangen för en liknande händelse med ungefär samma tillvägagångssätt, uppger polisen under tisdagen.

”Skjutits mot restaurangen natten till den 18 februari”

– Vi har fått in uppgifter om att det även skjutits mot restaurangen natten till den 18 februari så vi samkör de här två utredningarna och ser om vi kan hitta ett gemensamt motiv, säger Leif Hermansson.

Det var vid 23- tiden på måndagskvällen som polisen larmades om att personer hört flera smällar i centrala Norrköping.

– Ett flertal personer har varit framme vid restaurangen och det finns även vittnesuppgifter om att en bil ska ha försvunnit hastigt därifrån, säger Leif Hermansson.

Fynd har gjorts vid teknisk undersökning

Under dagen har en teknisk undersökning genomförts och vissa fynd har gjorts.

– Tekniker som har varit på plats under dagen har kunnat konstatera att man har avlossat någon form av vapen mot restaurangen och man har gjort vissa fynd. Vilka fynd kan jag inte gå in på, säger Leif Hermansson.

Innehavaren ska höras igen

Under natten har utöver vittnen, krogägaren hörts, berättar polisen vidare.

– Innehavaren har hörts under natten i samband med händelsen och jag har för avsikt att höra honom igen. Vad han har sagt i förhör vill jag inte gå in på, men det har väl inte förekommit några hot i närtid, säger Leif Hermansson.

Det har ju varit attentat mot krogar i Norrköping tidigare, till exempel för cirka ett år sedan utsattes krogen mittemot för ett sprängattentat. Ser ni någon koppling?

– Nej inte i dagsläget, men det är saker vi tittar på, säger Leif Hermansson.