Kryssningsfartyg fast i blåsten utanför Gotland

Ute på Östersjön utanför Gotland blåser det 15 meter per sekund just nu, vilket klassas som kuling. Vikinglines kryssningsfartyg Cinderella åkte från Stockholm under torsdagen med riktning mot Visby på Gotland. På grund av den hårda blåsten kan kryssningsfartyget inte lägga till i hamn just nu, skriver Aftonbladet som var först med nyheten.

Fartyget ligger fast utanför Gotland Foto: Saam Kapadia / SVT

Cinderella har gjort flera försök att lägga till i hamnen i Visby med hjälp av lots, men utan att lyckas, meddelar Eleonora Hansi, informationschef på Vikingline.

– De ska göra nästa försök vid klockan 14 när vinden har mojnat lite, säger hon.

Hur vanligt är det att fartygen inte kan lägga till i hamn på grund av blåst?

– Det är väldigt ovanligt skulle jag säga. Visby är inte en av våra ordinarie destinationer. Den här veckan har vi gjort tre specialkryssnignar dit och de två föregående har gått bra, säger Eleonora Hansi.

SMHI varnar

SMHI har varnat för blåsten.

– Vi har just nu en kulingvarning utfärdad över mellersta- och norra Östersjön, säger Max Lindberg Stoltz, meteorolog vid SMHI.

– Orsaken till den hårda vinden är att vi har ett lågtryck som ligger över Östersjön med riktning mot Baltikum, så vi väntar oss att vinden kommer långsamt börja avta framåt kvällen, säger Max Lindberg Stoltz.

Lugnt ombord

Enligt Eleonora Hansi ska stämningen bland de 1 500 passagerarna ombord vara lugn och stabil.

– Det är klart att de är ivriga på att få komma i land, samtidigt som de ser hur hårt det blåser och förstår att säkerheten går först, säger hon.

Om fartyget inte lyckas ta i land under dagen kommer Cinderella att återvända till fastlandet.

– Då kör vi tillbaka till Stockholm och tar hand om resenärerna så bra som vi bara kan, säger Eleonora Hansi.

”En del kräksjuka”

Henrik Brors är en av passagerarna på kryssingsfartyget.

– Det är en del kräksjuka på grund av de höga vågorna, men det är absolut ingen upprorsstämning ombord.

Han berättar att stämingen är god, men att han är orolig för de som äldre och funktionshindrade passagerarna.

Foto: Eva Eliasson / SVT Grafik

– En del tar sig fram med hjälp av rullatorer och permobiler, vilket betyder att det inte är en passagerargrupp som är lätt att till exempel flytta över till annan båt, säger Henrik Brors.

Han tror inte att passagerarna kommer att gå iland i dag.

– Det är bara att titta ut genom fönstret här på båten, så ser man att vinden inte kommer att mojna. Båten är smockfull med passagerare som sett fram emot den här dagen på Gotland, men jag är glad att jag tog med tjock bok.

Texten uppdateras