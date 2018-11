Den 33-årige mannen blev häktad för sannolika skäl misstänkt för mord under fredagseftermiddagen och ska åtalas senast den 7 december.

Under förhör både under torsdagskvällen och under fredagen erkände han att han har använt våld mot kvinnan, men inte med avsikt att döda.

– Mannen kontaktade själv polisen och larmade vid 18:30-tiden och kvinnan anträffades kort efter det död i bostaden, säger åklagare Britt-Louise Viklund.