Mängder av skadeanmälningar till försäkringsbolagen

– Bara sedan i går kväll så har det kommit in ett 80-tal skadeanmälningar. Och det är så här långt (torsdag förmiddag, reds anm). Det kommer nog trilla in fler under dagen, säger Sophia Nygren, skadechef hos Länsförsäkringar Östgöta.

Enligt henne är det skador ”över hela spannet”, alltså allt från mindre till rejäla skador.

– Och märkligt nog på dagen ett år sedan det var en jättestor översvämning i Linköping.

Ansträngt läge

Sophia Nygren berättar också att läget redan är ansträngt efter fredagens explosion i Linköping och de skador som då uppstod. Men om allt detta kommer påverka kundernas premier, anser hon är för tidigt att våga uttala sig om.

– Det är svårt att säga. Det beror ju på om hur skadornas omfattning – om vi behöver evakuera människor och så vidare. Men vi är till för våra kunder.

”Extremår”

I år blev det ingen utdelning av återbäring till bolagets kunder. Förra året var ett ”extremår”.

– För första gången någonsin hade vi över en miljard kronor i utbetalade försäkringsersättningar. Det var allt: bränder, torka och översvämningar.