Misstänkt föremål påträffat i Norrköping – område spärrades av

Larmet kom bara några timmar efter de två explosioner som skedde på två adresser i Norrköping under natten mot torsdagen. Morgonens föremål påträffades nära platsen för en av de tidigare explosionerna.

Polisen uppger att man hanterar föremålet som just ett misstänkt farligt föremål med tanke på de explosioner som skedde under natten. En förundersökning gällande försök till allmänfarlig ödeläggelse har inletts. Vid nio-tiden kördes en bombrobot in för att inspektera det föremålet.

Minuters mellanrum

Nattens explosioner skedde i trapphus på två centrala adresser i Norrköping.

– Larmen om explosionerna i respektive portuppgång inkom med bara några minuters mellanrum, sade Magnus Holmström vakthavande befäl på Polisregion Öst, till SVT tidigare under morgonen.

”Tittar på kopplingar”

Ingen person skadades fysiskt, men det blev materiella skador på båda trappuppgångarna. Tidigt under torsdagsmorgonen ville polisen inte uttala sig om vad det var som exploderade. Polisen ville heller inte dra några slutsatser om detonationerna har något att göra med den organiserade brottsligheten.

– Vi hanterar ärendena separat och vill än så länge inte koppla ihop dem, men tittar givetvis på om det finns kopplingar, säger polisens presstalesperson Marcus Anefur till TT.

Texten uppdateras.

Bilder från nattens explosioner i Norrköping: