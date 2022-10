Nu ska domstolen avgöra Cementas framtid på Gotland

Cementa är Sveriges största producent av cement. Målet har fått stor uppmärksamhet det senaste året då risken för cementbrist i byggindustrin är överhängande om Cementa inte kan fortsätta att bryta kalk.

”Vi har en komplett ansökan och vi är trygga med att vi tagit hänsyn till alla relevanta aspekter och konsekvenser av den sökta verksamheten. Vår ambition är att visa hur en hållbar cementtillverkning kan fortsätta att bedrivas i Slite” säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige, i ett uttalande på Cementas hemsida.

Förbereder längre brytning

Domstolen ska nu besluta om ett kortare bryttillstånd på fyra år i de befintliga kalkbrotten i Slite och File Hajdar. Under denna tid ska företaget förebereda en mer omfattande ansökan om ett betydligt längre tillstånd om 20-30 år. Denna ansökan planerar man att lämna in under våren 2023.

Motparterna, bland andra Naturvårdsverket och länsstyrelsen på Gotland, säger nej till fortsatt brytning med anledning av den osäkerhet som finns kring påverkan på grundvatten och naturvärden.

Förhandlingen i mark- och miljödomstolen pågår den 24 – 27 oktober och en dom väntas meddelas kring årsskiftet.