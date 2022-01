Ny rapport: Därför misslyckades No Surrender MC i Sverige

En av de kraftigaste explosionerna som någonsin inträffat i Sverige, på Ådalagatan i Linköping, en sprängd strippklubb i Örebro och flera uppmärksammade mord – däribland dubbelmordet utanför en nattklubb i centrala Norrköping. Det kriminella mc-gänget No Surrender MCs etableringsförsök i Sverige blev en våldsam historia.

Sprängningen vid Ådalagatan i Linköping den 7 juni 2019. Foto: Jeppe Gustafsson

Föll samman trots resurser

Researchföretaget Acta Publica visar i en ny rapport hur etableringen misslyckades och hela gänget föll samman på bara tre år – trots ”resurser” som ledare med långa kriminella cv:n, vapentillgång och medlemmar med våldskapital.

Det var åren 2017 till 2018 som No Surender MC påbörjade etableringen i Sverige. Flera av dem som tog hit gänget till Sverige och som sedan blev ledare var tidigare medlemmar i det nedlagda kriminella gänget Black Cobra.

Varning för otäcka bilder. Den 5 december sköts två män ihjäl utanför en öppen nattklubb i Norrköping. Mordet fastnade på film. Efter bara 10 sekunder och 24 skott är det hela över. Foto: Ur polisens förundersökning.

Våldsattacker i Östergötland

Redan under 2019 började No Surrender drabbas av våldsamma attacker. Det handlar bland annat om bomben på Ådalagatan i Linköping, sprängningen av strippklubben i Örebro och dubbelmordet i Norrköping. 2020 fortsatte med flera attacker som kopplas till konflikten – bland annat en sprängning i ett bostadshus i Hageby och mordet på Ingelstaområdet. Medlemmar ur ett nätverk från Norrköping tros ligga bakom flera av attackerna – och sex personer ur den grupperingen har dömts för Ingelstamordet.

De sex männen som dömts för Ingelstamordet och som kopplas till det Norrköpingsbaserade nätverket. Foto: Polisen.

Norrköpingsnätverk mördade för pengar

Enligt Acta Publica är det troligt att Norrköpingsnätverket agerat på uppdrag av en ledare för den så kallade Örebrokartellen, med hemvist i Spanien. Samtidigt har nätverket haft kontakt med både Hells Angels och Bandidos – och har troligen fått betalt även från de grupperingarna för morden. En tidigare Black Cobra-medlem, nu medlem i nätverket, har dessutom varit drivande i morden på sina tidigare kumpaner – troligen fanns det även en personlig konflikt som bakgrund till nätverkets attacker mot No Surrender.

Bild från film från förundersökning där en tidigare gängmedlem kissar på en No Surrender-väst. Foto: Polisen.

Interna och externa konflikter

Enligt Acta Publica finns det flera faktorer som gjorde att etableringen misslyckades. Det handlar om interna konflikter, som tidigt drabbade gänget, till följd av bristfällig organisatorisk förmåga. Det handlar om externa konflikter, som bland annat bottnar i att flera i ledarskiktet i No Surrender hade bakgrund i Black Cobra. Tidigare konflikter mellan Bandidos och Black Cobra, antas ha funnits kvar – trots nya västar.

Acta publica räknar också att No Surrender saknade rekryteringsbas som en faktor bakom misslyckandet. De saknade en undergruppering likt Hells Angels ”Red and White crew” eller Bandidos ”X-team”. Rapporten beskriver hur grupperingen haft svårt att rekrytera och tvingats ta in medlemmar som varit mycket unga, eller som andra gäng tidigare ratat. Enligt rapporten fick den svenska avdelningen heller ingen uppbackning från moderklubben i Nederländerna.

No Surrenders Sverigekapten och hans kamrat utesluts ur gänget: "Dom här pissluffarna tillhör ej vår klubb längre", skrev gänget på Facebook. Foto: Polisen.

Tecken på nyetablering

Idag räknas No Surrender som nedlagt i Sverige. Men Acta Publica menar att det är för enkelt att tolka nedläggningen som en framgång för samhället. Flera av medlemmarna har gått över till andra kriminella gäng som Wolfback, eller Bandidos. Det finns även uppgifter om att Black Cobra startat upp igen i Sverige och att det nu pågår ett nytt etableringsförsök av No Surrender i Sverige – men i helt andra svensk städer som Sundsvall, Stockholm och Malmö.

Mord efter maktvakuum i Linköping

Det finns också tecken på att konflikten i Linköping som förra året resulterade i flera skjutningar och fem mord uppstått i maktvakuumet efter No Surrender, Black Cobra och Norrköpingsnätverket.