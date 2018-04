Nya öppettider ska göra Östergötlands sjukhus säkrare

Från den 10 april kommer huvudentréerna på Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Motala lasarett att vara öppna 06.30-19.30 på vardagar och 08.00-19.30 på helger. Övriga entréer kommer att följa efter.

– Det är för att öka tryggheten för patienter, besökare och våra medarbetare, säger Tomas Samuelsson, säkerhetsstrateg på Region Östergötland och fortsätter:

– Hot och våld mot personal förekommer ju. Ibland är det patienter som står för hot och våld, och dem kan vi inte låsa ute. Men vi kan låsa ute andra individer som vill komma in. Vi har ju haft skjutningar i Norrköping och Linköping, och vid sådana fall kan skadade komma in på sjukhuset och sedan vill fler följa efter. Det är också en anledning till att vi ser över låstider och låsmöjligheter.

Besökare och patienter som behöver komma in på låsta tider kommer att kunna släppas in via porttelefoner eller andra system.

För att minska risken för stölder, hot och våld på sjukhusen i Östergötland kommer man nu att börja låsa huvudentréerna tidigare på kvällarna. Foto: SVT

Personalingångar hålls låsta

Andra åtgärder för att öka säkerheten är att även personalingångarna kommer att hållas låsta dygnet runt.

– Vi har en del dörrar som har varit olåsta dagtid, där tanken har varit att det var personal som skulle gå där. Nu tydliggör vi det genom att låsa de dörrarna, säger Tomas Samuelsson.

Handlar det om patienter som har gått vilse?

– Ja, det har förekommit. Och det har fått till följd att patienter har kommit sent till en undersökning och därmed påverkat vårdens möjlighet att ta emot patienter. Men vi vill också att det ska vara enkelt för våra besökare att hitta på sjukhusen. Ett sätt då är att styra tydligare till de entréer vi har.

”En negativ brottsutveckling”

Det handlar också om att förebygga och minska risken för kostsamma stölder.

– Det är en effekt vi vill uppnå. Vi har som övriga samhället en negativ brottsutveckling. Sjukhusen är inget undantag, säger Tomas Samuelsson.

Förra sommaren drabbades endoskopienheten av inbrott.

– Medicinteknisk utrustning för ett antal miljoner försvann. Det är ett exempel. Så stora stölder brukar det inte vara så ofta, men vi har ju mindre stölder också.