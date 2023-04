Så lät krigsmeddelandet i Sveriges radio: ”Allvarsamt och historiskt”

De lokala P4 kanalerna är Sveriges beredskapskanal och har i uppdrag att kunna sända och ge allmänheten viktig information även om vi drabbas av kris eller krig.

– Vi övar kontinuerligt på vårt ansvar att kunna fortsätta sända radio även om någonting stort händer, exempelvis ett stort strömavbrott, Petter Anhoff, programutvecklingschef P4 Östergötland.

Just nu pågår försvarsmaktens övning Aurora 23, där 26000 soldater deltar från femton olika länder. Försvarsmakten är en av alla myndigheter som måste nå ut med sin information via radions sändningar. Under måndagen övade alla P4 kanaler på att sända ut ett meddelande om att soldaterna i militärövningen Aurora 23 ska inställa sig på sin samlingsplats.

