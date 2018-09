Efter brandattacken: ”Vi ser mycket allvarligt på händelsen”

– Eftersom det är en lägenhet till en hyresfastighet så är många människor oroliga, och det är viktigt nu för polisen att försöka ”frysa läget” så det inte eskalerar ytterligare i olika former av våldsbrott, säger chefsåklagaren Torsten Angervåg.

Brandfarligt föremål

Det var strax före klockan 14 på tisdagen som vittnen ringde till polisen och berättade att ett föremål hade kastats in i en lägenhet på Sågaregränd. Ingen person kom till skada eller kunde gripas i samband under händelsen, men polisen gjorde en massiv insats och under dagarna arbetar man vidare med att hålla förhör med olika personer.

– Just nu är ärendet rubricerat som mordbrand och försök till mord. De är några av de absolut allvarligaste brotten som man kan göra sig skyldig till. Så man ser mycket allvarligt på det inträffade, säger Torsten Angervåg.

Kända av polisen

Han berättar vidare att man vet att det har funnits ett antal personer utanför fastigheten vid den aktuella tidpunkten och att några av dem inblandade är välkända av polisen sedan tidigare.

– Vår slutsats är att det är rätt lägenhet som har angripits och att någon form av rivalitet ligger bakom händelsen. Av någon anledning ville man skrämma de personer som vistades inne i lägenheten, säger chefsåklagaren Torsten Angervåg.

Se bilder från polisinsatsen: