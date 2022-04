Polisen varnar: Flera stölder ur bilar i Östergötland

Stölderna sker främst från bilar av märket BMW. Brotten sker under natten och har oftast upptäckts av bilägarna under morgonen. Under första veckan i april rapporterades 18 stölder i Norrköping och nu på kort tid har 5 stycken rapporterats i Linköping.

– Vi jobbar ständigt med patrull i bostadsområden under nätterna. Sen handlar det om tur också då vi inte vet exakt vart tjuvarna slår till. De är ju väldigt snabba, det handlar om minuter, säger Åsa Willsund.

När det gäller stölder ur bilar är det oftast organiserade ligor som ligger bakom.

– I stort sett uteslutande är det ligor som får beställningar från utomlands.

För att förhindra att fler brott sker ber nu Polisen om hjälp från allmänheten.

– Om man ser något misstänksamt bör man kontakta oss, säger Åsa Willsund.