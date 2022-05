– Tidigare så spreds virus och annat oftast via mail. Men under de senaste åren har just sociala medier varit en plattform där man spridit ganska mycket sådant här, säger Anders Granvald, digitaliseringsdirektör i Region Gotland.

Det finns dock inget som hindrar medarbetare från att använda sina privata utrustning för att komma åt sociala medier.

