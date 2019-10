Restaurangägare åtalas för människoexploatering

Brotten ska ha begåtts mellan mitten av september och 3 november 2018.

Duon som arbetade på den centralt belägna restaurangen lovades lön på 100 kronor i timmen samt mat och husrum. Men enligt åtalet hade restaurangägaren aldrig för avsikt att betala någon lön till någon av dem.

Nationella åklagaravdelningen skriver i åtalet att krögaren har utnyttjat de två målsägandes svåra situation. De kom till Sverige utan att kunna språket och saknade bostad. Restaurangägaren ska också ha hota att anmäla dem till polisen och se till att de blev utvisade.

Långa arbetspass utan lön

En av målsäganden ska ha arbetat elva till tolv timmar per dag, sex till sju dagar i veckan. Den andre ska ha jobbat tre till fyra timmar per förmiddag varannan vecka samt en till två dagar per helg. Dessutom varannan vecka elva till tolv timmar per vardag.

Ingen av dem fick någon lön för sitt arbete.

Krögaren ska dessutom ha hotat de två anställda med våld samtidigt som han skrämde dem med en stekpanna och hållit ett vapen eller vapenattrapp framför dem.