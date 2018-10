Sankt Anna skärgård med på topplista över äventyr

Det är den brittiska tidningen The Guardian som har gjort en topp tio-lista över äventyr på oupptäckta platser i Europa.

Med kajakpaddling besöker de under en vecka i juli många små obebodda öar och beskriver den svenska skärgården och landskapet som helt fantastiskt.

The Guardian skriver vidare i artikeln att det inte finns någonstans att stanna till för att äta och är därför viktigt att du tar med egen dricka och mat på resan.

De gör också tummen upp för den svenska båbärsoppan: ” A must to try is blåbärssoppa – berry-flavoured tea”, skriver The Guardian.

Se här hela listan

Sankt Anna skärgård Foto: SVT/ Christian S Zetterdahl