Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Se bilder från rivningen av godsmagasinet Foto: Per Svensson Borrud

Se bilder från rivningen av godsmagasinet

Under tisdagen inleddes rivningen av stationshuset och godsmagasinet i Kisa. Hembygdsföreningen Kisa-Västra Eneby ville rädda byggnaden men kommunen menar att föreningens skrivelse kom in för sent.

Nu är rivningen ett faktum och fotografen Per Svensson Borrud skickade upp en drönare för att även dokumentera händelsen från ovan. Se bilderna i klippet ovan. Dela på Facebook Dela på Twitter

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!