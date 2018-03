Sex LHC-spelare riskerar avstängning

I. Ingen som helst kroppskontakt mellan motståndare är tillåten under matchuppvärmningen. All uppvärmning ska förläggas till respektive planhalva. Ingen spelare är tillåten att åka över på motståndarnas planhalva under matchuppvärmningen.Överträdelser mot denna regel ska rapporteras av domarna, domarsupervisor eller annan av administrerande förbund utsedd person.

II. Ingen regelöverträdelse under matchuppvärmningen kan bestraffas av domaren i form av utvisning. Däremot ska överträdelsen rapporteras till administrerande förbund.