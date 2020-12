Skolan i Ringarum öppnar på måndag

På måndag kommer det inte vara en vanlig skoldag, extra stödinsatser har satts in för att möta eventuell oro hos barnen.

”Lärarna är förberedda”

– Lärarna är förberedda på att ta emot barnen på måndag. Vi har förberett oss på att prata om branden. Även RTÖG kommer i veckan för att ge brandinformation till barnen, säger Caroline Hedvall, tillförordnad rektor i Ringarum och skolchef i Valdemarsviks kommun.

Kurator, skolsköterska och rektor kommer också att vara på plats för att stärka upp under måndagen. Avspärrningar är utplacerade kring brandplatsen och väktare finns på plats. Under dagen har personal från samhällsbyggnadskontoret städat undan glassplitter och nya fönster ska också installeras under kommande vecka.

– Vårdnadshavare har fått information på fredagseftermiddagen om att vi öppnar och hur skoldagen kommer att se ut, säger Caroline Hedvall.