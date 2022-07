SMHI: Varning för extrem värme i Östergötland

– Det finns tecken på att det kan gå upp till 38 grader. Så att Sverigerekordet slås är möjligt, men det är svårt att säga i nuläget, säger Lisa Frost, meteorolog på SMHI.

Den orangea SMHI-varningen har gått ut gällande extrema temperaturer i stora delar av Östergötland. Den gäller också de västra delarna av Sörmland, norra delarna av Kalmar län, samt delar av Västmanlands och Örebro län.

SMHI informerar också om att extremvärmen kan orsaka mycket stor ökad påfrestning på kroppen och att riskgrupper kan få problem.

Enligt prognosen kulminerar värmen under torsdagen och under fredagen väntas ett omslag till svalare väder under helgen.