Stångåstaden i Linköping storsatsar på nya lägenheter

– Det känns jättebra. Det är väldigt tuffa tider nu och det är många som stoppar projekt så vi är väldigt glada att vi kan dra igång, berättar Fredik Törnqvist, vd:n för Stångåstaden.

Det rör sig om 176 nya lägenheter i Djurgården, 192 i kvarteret i Dynamiken och 185 i studentområdet Flamman. Priset för de nya byggnationerna uppgår till 1,3 miljarder kronor.

Hör Fredrik Törnqvist berätta mer om lägenheterna i studentområdet Flamman i klippet ovan.

Fler projekt på gång

Utöver dessa bostäder, finns det två mer byggprojekt som håller på samtidigt. Vid Djurgårdsgatan byggs det nu 114 lägenheter och 75 på Folkungavallen. Sammanlagt planeras det nästan 800 nya lägenheter.

Byggstarten vid Djurgården, Dynamiken och Flamman kommer vara under året och folk ska kunna flytta in under 2025 och 2026.