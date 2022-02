Stor uppslutning kring Ukraina-demonstration i Linköping

En del av Stora torget i Linköping fylldes under lördagen av demonstranter under parollen ”Stand with Ukraine”. Många bar blågula plakat med texten ”Stop war” och flera var märkbart känslomässigt påverkade.

En efter en turades olika personer om att hålla tal och berätta om sina känslor inför kriget i Ukraina.

– Jag är så ledsen att det här händer. Det är fruktansvärt och helt obegripligt. Man är utelämnad på något sätt, sa Vita Kholok.

I videon berättar bland annat Mikael Rosell hur det känns att se bilder från sin frus hemstad, ”Williams mormor och morbror är ju där.”

Ivan Kozyatuyk var en av dem som höll tal på Stora torget i Linköping inför en stor församling människor med plakat och banderoller. Foto: Tina Enström, SVT

Många människor, både personer med bakgrund från Ukraina och andra Linköpingsbor, samlades under lördagen på Stora torget för att demonstrera mot kriget i Ukraina. Foto: Tina Enström, SVT