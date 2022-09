Projekt ska ge effektivare förvaltning av dovhjort och vildsvin

– Samverkan är jätteviktig i och med att viltet rör sig över stora områden och då bör man också förvalta arterna därefter. Det är en förutsättning för att kunna minska skadorna inom jord- och skogsbruket, säger Jim Forsberg, vilthandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

Länsstyrelsen, tillsammans med Jägarnas riksförbund, Svenska jägareförbundet och LRF står bakom projektet, där målet är att förbättra kunskapen om dovhjorts – och vildsvinsstammarna. Man hoppas på en ökad samsyn som i slutänden mynnar ut i att frivilliga skötselområden bildas.

– Vi kommer ha uppstartsmöten under hösten där vi kommer lyssna in vad som behövs och hur det ser ut i de olika områdena, så utgår vi från det. Inriktningen för projektet är främst för vildsvin och dovhjort men vårt önskemål är att man även väger in andra arter då de påverkar varandra, säger Jim Forsberg.

I klippet ovan berättar Jim Forsberg mer om det nya projektet.