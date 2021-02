Svävare räddningen på svaga isar

Under 2021 så har Sjöräddningssällskapets styrka i Motala hittills ryckt ut sex gånger. Risken är att det blir några gånger till nu. Sportlov i kombination med omslag i vädret är knappast en idealisk situation.

– På de mindre sjöarna så är det ganska bra isar, men de kan ganska snabbt försämras, berättar Henrik Elsehamn, jourbefälhavare vid Sjöräddningssällskapet.

Isen på Vättern brukar försvinna snabbare. En öppning i isen plus vind och sol gör att isen kan bli farlig på bara några timmar.

Kan arbeta på både is och vatten

Just när sjöar och vattendrag har både is och öppet vatten är det svårt att använda båt vid räddningsinsatser. Isen stoppar båten, men isen är å andra sidan inte tillräckligt tjock för att kunna gå på. Det är då svävaren behövs. Eftersom den svävar fram på en luftkudde kan den obehindrat röra sig på såväl is som vatten.

– Vi är inte beroende av att isen ska bära. Om isen spricker så kan vi fortfarande ta oss framåt, säger Elsehamn.

Dessutom är det lätt att komma nära den nödställde.

– Vi kan ju gå väldigt nära där en båt skulle ha gått på grund.